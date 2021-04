Mądre życzenia urodzinowe 2021. NIEOKLEPANE wiersze urodzinowe dla niej i dla niego. Krótkie życzenia na urodziny 23.04.21

Mądre życzenia urodzinowe 2021. NIEOKLEPANE wiersze urodzinowe dla niej i dla niego. Krótkie życzenia na urodziny Choćby śmieszny sms urodzinowy, w którym można przekazać najlepsze życzenia urodzinowe jest bardzo wskazany. Poniżej prezentujemy życzenia urodzinowe, śmieszne życzenia urodzinowe dla bliskich.

Scooby Doo dziś robi śmieszne minki,głośno śmieją się Muminki,Żwirek i Muchomorek śpiewają wesoło,Puchatek z Prosiaczkiem tańczą wokoło,bardzo radosne są Gumisie,buziaczki przesyłają też Teletubisie,tylko Śnieżka się dziwi bo o niczym nie wie,Bambo wyjaśnia jej wszystko siedząc na drzewie,gdy się tylko o urodzinkach dowiedziała,również jak Smerfy świetny humor miała!

Korzystaj z życia ile wlezie,

szalej na maksa na każdej imprezie,

podbijaj serca facetów nadzianych,

tych zwariowanych i tych kochanych...

Życzę Ci dużo zdrówka oczywiście,

żebyś czuła się po prostu fantastycznie.

Nie zmieniaj się w ogóle,

inaczej napadną mnie serca bóle,

bo jesteś laska niesamowita,

aurą przebojowości okryta.

Więc staruszko pozostań sobą

i dalej bądź pięknej (miejscowość) ozdobą.

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj

#urodziny #szefa



Sto lat! Sto Laaat! Niech żyje, żyje nam! 🤩@MGortat życzymy Ci duuuużo satysfakcji z uczniów i realizacji marzeń 🥳



Przyłączacie się do naszych życzeń? 😍#GortatTeam pic.twitter.com/qAiGz0sLYG — Szkoły Marcina Gortata (@SzkolaGortataL) February 17, 2020

Kubeczki z ulubioną herbatką wznosimy za #urodziny Tolkiena! :)



Garść ciekawostek o autorze, wraz z nagraniem tego jak śpiewał, znajdziecie tutaj:https://t.co/GHY6Y9CAKO pic.twitter.com/8NnewofYi1 — bestREAD (@bestReadPL) 3 stycznia 2020

Z serca płyną te życzenia:W datę Twego urodzeniaZdrowia, szczęścia, pomyślności,Sto lat życia, moc radości!Zdrowie wiecznie niech Ci służy,Uśmiech stale miej na twarzy,Niech się spełni, o czym zamarzysz!Niech Ci towarzyszy zgodaWieczna, tak jak Twa uroda.Dni w radości niech Ci płyną,Z serca życzy Ci...Takie to szczere, proste życzeniaCi ofiaruję w dniu Twego urodzenia:Wiele uśmiechów, a mało żałości,Długich lat życia w szczęśliwości,Dobrego zdrowia i pomyślności,Jak najmniej smutków, dużo radości,Dużo przygód, morza wrażeń,Moc słodyczy, nic goryczyTego Tobie... życzy!***Z okazji Twego święta życzę Ci,kolejnych dni,miesięcy i lat pełnych miłości i radości,ciągłego uśmiechu na twarzyjak również tego, żebyś potrafił się cieszyć z życiaw każdym jego momencie.Dzień Urodzin się już zbliża,Więc życzenia Tobie śle.Aby wszystko się spełniło,O czym marzysz o czym śnisz.Gdy pogodne mijały sny,Z głębi serca życzę Ci.Dużo szczęścia i radości,Dużo słońca wielu przygód.W dniu twoich urodzin gorące życzeniawiele uśmiechu i powodzenia, niech Cięnie trapią żadne zmartwienia i niechsię spełnią wszystkie marzenia.Niech los uśmiech ci ślegdy zimowe mamy dnie,kiedy wiosna jeszcze czekaco tak sobą nas urzekaJeszcze trochę przyjdzie czasże ogrzeje słońcem nasśmiałym krok do przodu zrobiswoim pięknem świat ozdobiA ty wtedy przyjacielugdy do serca promień dacieszyć będziesz się to chwiląże już w tobie wiosna trwa...Są ludzie co potrafiąprzekazać w sercepromyk słońcadając nam uczucie teże to życie nie jest złe

Czasem jest to słowo miłe

myśl wysłana wraz z uśmiechem

co nam ciepło przekazuje

jak cichym oddechem..

***Delikatnie przytul mnie,ciepło prześlij choć myślamii pocałuj czule tak,niech rozbłyśnie marzeniami.Jest ich przecież wiele w nas,serce w sobie je schowałoczeka tylko na ten gest,by jak struną w nim zagrało.***Dużo szczęścia i radościabyś dużo miał słodkości.Mało smutku dużo gości.Oraz pełno słodyczy: Misio życzy.Z sekundy na sekundę,z minuty na minute,z godziny na godzinę,zmieniaj Swe życie odrobinę.Dodaj coś nowego,odejmij trochę złego,podziel na przyjemne,pomnóż przez potrzebne.Wynik prostym jest równaniembierz z życia tyle, ile jesteś w stanie!Na początek dnia urodzinowego,wyśle Tobie coś miłego,promyk słonka na błękicie,by Ci uprzyjemniał życie,krople rosy na trawniku,szczęścia dadzą Ci bez liku.Śpiew słowika nad Twą głową,uśmiech, całus dobre słowo,i życzenia z serca megodnia cudnego, wesołego.W dniu tak pięknym i wspaniałymżyczę Tobie sercem całym.Moc uśmiechu i radości,szczęścia, zdrowia, pomyślności.Niech w takim dzionku jak tenwszystkie troski umkną heni nie wracają wcale,to wtedy będzie całkiem wspaniale!Najlepsze życzenia w Dniu Urodzin!

101 dalmatyńczyków,

1001 upojnych nocy,

1001 drobiazgów,

100% pewności,

7 wspaniałych,

4 pancernych,

2 setek i zakąski,

strzału w 10

oraz 1 000 000 buziaków,

w dniu Twojego święta, życzy...

***Wszystko co było Twoim marzeniemco jest i będzie w przyszłości,niech nie uleci z cichym westchnieniemlecz niech się spełni w całości!***Idzie misio, idzie słonik,idzie lalka no i konik,wszyscy razem z balonami,z najlepszymi życzeniami,bo to dzień radosny wielce,masz już jeden roczek więcej :)***Niech słonko dziś świeci na jasnym niebiea ptaki śpiewają dziś tylko dla Ciebie.Składam Ci szczere życzenia,aby spełniły się Twe marzenia. :*