Mądre wiersze urodzinowe dla dorosłych i dla dzieci. KRÓTKIE ŻYCZENIA na urodziny 2023. Życzenia SMS i na Messengera 22.11.2023

WIERSZYKI URODZINOWE, ŻYCZENIA NA URODZINY [KRÓTKIE]

Najpiękniejsze jest to czego się nie ma, na co czekasz i tęsknisz od lat, najpiękniejsze są zawsze marzenia, kolorowy, bajkowy świat.

Niech pięknie śpiewa dziś swe trele skowronek, bo oto nadszedł Twych urodzin dzionek. Przyjmij życzenia z serca prosto płynące, gorące i ciepłe jak letnie słońce. Życzę Ci zdrowia, wszelkiej radości, stu lat życia oraz bezkresnej miłości. Niech wszystkie plany Ci się zawsze spełniają, wszyscy chłopcy niech się w Twej urodzie kochają. Szczęście niech Ci towarzyszy w życiu trwale, trafne zrządzenia losu niech Cię wspierają stale. Wszystkie marzenia niech się spełnią co do jednego, a na zakończenie coś tradycyjnego: wszystkiego najlepszego.

Życzenia urodzinowe dla brata:

Braciszka mamy bardzo fajnego

Więc korzystamy z porad jego

On nas pociesza gdy nam jest źle

Za to my chcemy odwdzięczyć się

A dziś brat właśnie ma urodziny

Więc mu życzenia szczere złożymy

Bądź wciąż radosny, życiem się ciesz

Szczęścia zaznawaj każdego dnia

I sto lat lat życia niech Bóg Ci da