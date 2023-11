Maciej Jąder, trener żużlowców Orła: W nowym sezonie zaskoczymy niejedną drużynę

W drużynie, w porównaniu z poprzednimi rozgrywkami, zostało tylko dwóch żużlowców. Mowa o Tomaszu Gapińskim oraz Aleksandrze Grygolcu. W kadrze znajduje się także młody Jakub Kiciński, który do tej pory reprezentował barwy Orła w zawodach Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.

Oprócz tych dwóch zawodników w zespole prowadzonym przez trenera Macieja Jądera znalazł się Luke Becker, który po roku przerwy wraca do łódzkiej drużyny znów związał się kontraktem z Orłem.

Wśród nowych zawodników są także Oskar Polis, Daniel Kaczmarek, Oliver Berntzon, Drew Kemp oraz Benjamin Basso.

– To dla mnie zaszczyt pracować dla tego klubu. Uważam, że Orzeł dysponuje najpiękniejszym stadionie w Polsce - powiedział Maciej Jąder, nowy trener drużyny z ul. 6 Sierpnia. - Brakuje tylko wyników, ale mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie to się zmieni i zaskoczymy niejedną drużynę. Mamy już oficjalnie drużynę zaprezentowaną, ale według mnie mamy skład złożony z młodych, gniewnych zawodników, którzy mają coś do udowodnienia. Jeśli będziemy wygrywać mecze to na pewno atmosfera wśród kibiców się poprawi. Co by najbardziej mnie ucieszyło w przyszłym sezonie? Awans do ekstraklasy.