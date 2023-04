Ma sto lat i cieszy się życiem - Jan Blada z Łodzi zdradza receptę na długowieczność. ZDJĘCIA FILM

Pan Jan dba o zdrowie, profilaktycznie przyjął wszystkie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, co roku też szczepi się przeciwko grypie. W miarę potrzeb korzysta z porad lekarzy w poradni przy ul. Wielkopolskiej oraz przy szpitalu im. WAM. Na szczęście zdrowie mu dopisuje i nie musi tam bywać zbyt często. Odradza palenie papierosów, choć przyznaje, że sam w młodości trochę palił. - W wojsku częstowali, to się nauczyłem - wspomina. - Ale nie paliłem nigdy dużo - trzy, cztery papierosy dziennie, a jak skończyłem 50 lat to rzuciłem całkowicie. Nie stosuje żadnej diety, choć na co dzień je dużo warzyw i owoców, zwłaszcza jabłek. Od czasu do czasu pozwala sobie na kieliszek likieru.

Latem pan Jan wyjeżdża na działkę za miastem, gdzie całe dnie spędza na powietrzu, pracując - kosi trawnik, podlewa kwiaty, przycina krzewy. Najbardziej kocha róże i im poświęca najwięcej czasu. W codziennych gazetach miejskich czyta wszystkie artykuły, rozwiązuje krzyżówki i sudoku, a co tydzień w piątek kupuje Express Ilustrowany - także czyta go od deski do deski. Interesuje się inwestycjami w Łodzi, rozwojem miasta, a teraz w szczególności budową "łódzkiego metra". Ponieważ mieszka w pobliżu, chodzi oglądać postępy w budowie i jako zagorzały entuzjasta przedsięwzięcia nawet dostał od pracowników plan z przebiegiem tunelu średnicowego. Interesuje go bardzo sport. Ogląda w telewizji wszystkie relacje sportowe, w których występują polscy zawodnicy - mecze piłki nożnej, siatkówki czy występy narciarzy. W wieku 97 lat pojechał z wnukiem zwiedzić Stadion Narodowy. Chodzi też chętnie do pobliskiej sali koncertowej Akademii Muzycznej na koncerty i inne organizowane tam wydarzenia.

Jan Blada urodził się 3 kwietnia 1923 roku we wsi Czyżów w gminie Kleszczów.

- Dokładnie tego nie mogę być pewien, bo mówiło się, że urodziłem się 1 kwietnia, ale tata poszedł do urzędu dopiero 3 kwietnia i tak mnie zarejestrowano - wspomina stulatek.

Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli trzech synów i córkę. Jan jest najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Dzieciństwo spędził na wsi, pomagając rodzicom w gospodarstwie. Poszedł do szkoły podstawowej w Ruszczynie. W czasie wojny musiał się ukrywać, bo nawet po wsiach grasowali Niemcy i urządzali łapanki i wywozili Polaków do Niemiec. Po wyzwoleniu powołano go do wojska, ale nie do służby czynnej tylko do szkoły podoficerskiej. Po ukończeniu szkoły w stopniu kaprala zaczął służbę w Samodzielnym Dywizjonie Przeciwpancernym, w którym spędził dwa lata i cztery miesiące. Dziś ma status kombatanta wojennego i jest członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Przyjechał do Łodzi w poszukiwaniu pracy w 1947 roku. Zamieszkał u swojej starszej siostry Marysi. Zatrudnił się w Zakładach Silników Spalinowych. Ukończył wiele kursów zawodowych i czeladniczych. Poznał w tym czasie swoją przyszłą żonę Danielę. W 1949 roku wzięli ślub i doczekali się dwóch córek Grażyny i Aliny. Żonę pożegnał w 2012 roku, nie żyje też już jedna z jego córek - Grażyna. Jego bracia natomiast dożyli sędziwego wieku 95 i 99 lat, a siostra - 85. Długowieczność zatem w genach pewnie też odziedziczył.

Przez 36 lat pan Jan pracował w zakładach FOS POLMO jako tokarz, ślusarz, szlifierz przy produkcji gaźników do aut i motocykli, jak sam wspomina - silników do Junaka, sprężarek do Stara, Jelcza, Autosana oraz gaźników i pomp do Małego Fiata. Po przejściu na emeryturę, pracował jeszcze 4 lata w ochronie.

Córki obdarzyły pana Jana trojgiem wnucząt - Izą, Mariuszem i Marcinem. Ma także siedmioro prawnucząt, są to: Marta - 21 lat i Zuzanna - 18 lat, Tymoteusz - 14 lat, Kaj - 10 lat, Zoja - 7 lat, Jaś - 6 lat i Ania - 3 lata.