Ludzie koczują nocą pod ZWiK-iem żeby dostać się do podziemnej katedry. Akcja przerosła oczekiwania organizatorów!

Już tylko przez jeden dzień - we wtorek 19 września będzie możliwość otrzymania bezpłatnej wejściówki na zwiedzanie "podziemnej katedry" czyli niezwykłej konstrukcji zbiornika na wodę eksploatowanego w zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na łódzkich Stokach. Zaproszenia rozdawane są w siedzibie ZWIK-u przy ul. Wierzbowej 52 w dniach od 13 do 19 września br. Każdego dnia rozdanych może być 120 zaproszeń. To jednak kropla w morzu potrzeb!

Nocne koczowanie i komitet kolejkowy

O skali zainteresowania najlepiej świadczy kolejka chętnych, która pod siedzibą ZWiK ustawia się już w godzinach nocnych. Działa komitet kolejkowy, który rejestruje wszystkich chętnych. Ci, którzy nie załapią się na pierwsze 120 "numerków" nie mają już po co stać, bo biletu wstępu i tak nie dostaną. Mimo to wiele osób stoi lub leży na trawniku pod ZWiK-iem przez cały dzień, bo liczą na zwolnienie się jakiegoś miejsca albo na cud. Utworzono listę rezerwową, na którą wpisuje się chętnych. Jest tam pół tysiąca nazwisk, ale rezygnujących z biletów jakoś nie widać. Zwiedzanie zbiornika na Stokach odbywać się będzie od piątku 22 września, do poniedziałku 25 września.