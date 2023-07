Lubiana Małgorzata Opczowska tylko w bikini! ZDJĘCIA. Zachwyca wyglądem! Robi to co kocha... WYWIAD 15.07.2023

Zastąpiła Marcelinę Zawadzką

Małgorzata Opczowska robi to, co kocha

Prowadzący pytanie na śniadanie

- Przez kilka lat związana byłaś z krakowskim oddziałem TVP. Dlaczego w 2019 roku zdecydowałaś się przenieść stolicę z Krakowa do Warszawy?

To nie była pierwsza propozycja, która do mnie przyszła. Dwie pierwsze nie tyle odrzuciłam, co odłożyłam na później. To był czas, kiedy zostałam mamą, mój tata poważnie zachorował, było więc dla mnie jasne, że rodzina, bycie z nimi jest dla mnie priorytetem. Kard. Stefan Wyszyński powiedział "Czas to miłość". Nie wyobrażałam sobie nie być z dzieckiem i rodzicami. W 2019 roku sytuacja na tyle się zmieniła, że mogłam wykorzystać szansę i spróbować sił w Warszawie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie moja kochana Mamusia, która ponad rok była ze mną w Warszawie. Jest najlepszą przyjaciółką, najwspanialszą mamą i babcią i bardzo dużo jej zawdzięczam.