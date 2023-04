Łoś spacerował po kąpielisku w Pabianicach. Zwierzę zostało uchwycone przez monitoring miejski ZDJĘCIA, FILM

Łoś na kąpileisku w Pabianicach

Okazuje się jednak, że "przekonanie" łosia, by opuścił Pabianice nie było proste. Trzeba było bowiem zamknąć jedną z ulic na osiedlu Bugaj, by zapewnić łosiowi bezpieczną drogę odwrotu.

Łosie mogą wazyć nawet 700 kilogramów

Łoś to największy współcześnie żyjący ssak z rodziny jeleniowatych. Zamieszkuje chłodne rejony Eurazji i Ameryki Północnej. Od niedawna możemy spotkać go także w Polsce. Ma świetny węch i słuch, ale dość słaby wzrok. Tylko samce mają poroże, w kształcie szerokich łopat lub badyli (podobnych do poroża jeleni). Wykształcanie łopat pojawia się ok. 5 roku życia, ale niektóre osobniki nigdy ich nie wykształcają. Samce osiągają wagę do 700 kilogramów. I właśnie przez swój ciężar są niezwykle groźne dla człowieka.