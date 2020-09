Łódzkie szkoły i przedszkola wystartowały - od 2 września lekcje w realu

- Od dziś, aby uniknąć tłoku dzieci będą wchodzić do budynku różnymi wejściami. Od tego roku mamy do dyspozycji drugi wyremontowany gmach przy ulicy Jaracza - po gimnazjum – mówi dyrektor Małgorzata Tomaszewska. – Przeznaczyliśmy go dla klas VI-VIII.

Do 146 miejskich przedszkoli przyjętych zostało 18 043 kilkulatków. Ruszyło 143 placówek. Rano ustawiały się przed nimi kolejki, bo do szatni nie mogą wchodzić wszyscy na raz.

- Apelujemy do rodziców o zrozumienie, cierpliwość i spokój, a my będziemy szukać rozwiązań, by ten proces usprawnić - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi. – Prosimy, by przyprowadzali zarówno do przedszkoli, jak i szkół dzieci zdrowe.

Trzy przedszkola zostaną otwarte z poślizgiem. To PM 5, które przyjmie dzieci 4 września, gdy zakończy się sprzątanie po remoncie, a także PM 152 i 121, które ruszą 7 września, bo trwają tam jeszcze remonty.