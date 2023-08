Łódzkie Orientarium realizuje projekty naukowe. Specjaliści badają lemury, surykatki, ratują papugi w Brazylii

Z kamerą na zestresowanego lemura katta

W stadzie potrafi wrzeć, dochodzi do ostrych konfliktów, walki o przywództwo, a członkowie są odtrącani i wykluczani. Tak został potraktowany Julian, pierwszy samiec, który wraz z trzema samicami przyjechał do zoo i śmiało można go nazwać protoplastą łódzkiego stada.

Czy wszystkie te sytuacje są dla lemurów stresujące? Na to pytanie szukają odpowiedzi pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy badają poziomu stresu u lemurów katta. Poddają analizie ich odchody oraz ślinę. Sprawdzają temperaturę nozdrzy i małżowin usznych. Ale nie termometrem (to dopiero byłby stres!)

- Na wybiegach lemurów zamontowane są specjalne kamery termowizyjne. Dzięki nim jest mierzona ciepłota ciała - nosa i małżowin. To dzięki urządzeniom można przeprowadzić analizę zachowania osobników żyjących w zoo i porównać je z obrazami tych, żyjących w naturze. Innym wskaźnikiem poziomu stresu jest mierzenie ilości kortyzolu, tzw. hormonu stresu. W tym celu zbieramy kał i pobieramy próbki śliny, które następnie zostają poddane specjalistycznym analizom biochemicznym - wyjaśnia Magdalena Janiszewska, pełnomocnik zarządu Orientarium ds. nauki i współpracy z organizacjami samorządowymi.

Uzyskane potem dane pozwolą ustalić, co stresuje łódzkie lemury, to z kolei wyeliminować lub ograniczyć czynniki wywołujące stres. A to przełoży się na komfort ich życia, dobrostan, poprawi także warunki ich rozrodu.