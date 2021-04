"Łódzkie miejsca wstydu". Jak wyglądają miejsca zaniedbane od lat? Zobacz zaniedbane: kamienice, place, nieruchomości w Łodzi! 29.04.2021

Łódź jest pięknym miastem. Miastem pełnych zabytków i zachwycających widoków. Niestety jest to również miasto wielkich kontrastów estetycznych, w którym piękno sąsiaduje ze szpetotą. I to w często w samym centrum. Nie chodzi przy tym o to, że jest gdzieś brudno, śmieci wysypują się ze śmietnika, pomazano elewację albo że psie kupy leża na chodniku. Takie rzeczy zdarzają się w każdym mieście i w sumie dość łatwo je usunąć. Prawdziwym powodem do wstydu i wyrzutów sumienia jest to, że przy głównych ulicach Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej, Kościuszki, Zachodniej, Kilińskiego zbyt wiele jest ruin budynków. Takich, do których niestety chyba wielu łodzian już się przyzwyczaiło i niestety pogodziło...A jakie są najbardziej wstydliwe miejsca w Łodzi. Przede wszystkim te, które widzą turyści, czyli te tuż przy ul. Piotrkowskie i te, które mijają w drodze tramwajem lub samochodem jadąc np. do Manufaktury. ZOBACZ ZDJĘCIA na kolejnych slajdach

Grzegorz Gałasiński