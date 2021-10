Łódzki Klub Sportowy z podwyższonym kapitałem zakładowym

Podwyższenie nastąpiło o 8 951 600 zł, poprzez objęcie przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji imiennych serii C w ilości 89 516 po 100 zł każda.

Przypomnijmy, że dotychczasowy kapitał zakładowy ŁKS Łódź S.A. wynosił 1 597 900 zł. Obecnie wynosi on zatem 10 549 500 zł. Dodatkowo w trakcie zgromadzenia podjęto uchwałę, na mocy której Zarząd Spółki został uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 7 000 000 zł.