Łodzianka na amerykańskim wybiegu. Marta Borkowska z Łodzi podbija Miami ZDJĘCIA

Niezwykła uroda Marty Borkowskiej oraz idealna sylwetka przyciągały wzrok gości. 28-latka na co dzień zajmuje się sportem, jest instruktorką fitness. Wielokrotnieb brała udział w zawodach fitness bikini.

Miami Fashion Week to coroczny tydzień mody, który odbywa się w Miami na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Miami Fashion Week odbywa się co roku w pierwszym tygodniu czerwca.

Łodzianka brała udział w 7. edycji programu Love Island. W show poznała Adama Bogutę zostali parą, co więcej doszli do finału programu. Mimo że zajęli tylko trzecie miejsce w finale, z wyspy powrócili do Polski jako para. Swoją romantyczną idyllą chętnie dzielili się z fanami, publikując pełne czułości zdjęcia w mediach społecznościowych.

Niedawno jednak fani zwrócili uwagę, że para usunęła wszystkie wspólne posty. Okazało się, że para rozstała się.Adam nie odwzajemnił uczucia Marty.