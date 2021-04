Łodzianin miał straszne kłopoty z reklamacją telewizora kupionego przez Internet. Kosztował 7300 zł i był... uszkodzony

Łodzianin kupił przez internet luksusowy telewizor za cenę 7300 zł. Już po dostarczeniu okazało się, że jest uszkodzony. Kupujący odesłał telewizor do sprzedawcy, ale zwrotu gotówki nie otrzymał. Sprawa trafiła do sądu.

Zgodnie z umową telewizor LG miał być tak skalibrowany, by od razu po uruchomieniu był zdatny do użytku. Kurier dostarczył go na miejsce w ustalonym terminie. Pudełko zostało otwarte zgodnie z podaną instrukcją, wspólnie z dostawcą. Wspólnie, kurier i klient sprawdzili dokładnie jego wygląd i nie zauważyli żadnych uszkodzeń. Ale jeszcze tego samego dnia, wieczorem, po podłączeniu telewizora okazało się, że jest on uszkodzony - obraz nie wyświetlał się prawidłowo po lewej stronie ekranu, co w ocenie klienta było objawem wewnętrznego uszkodzenia matrycy. Tego samego dnia właściciel skontaktował się ze sprzedawcą i poinformował o stwierdzonej wadzie.