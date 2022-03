Łodzianie zatrzymani - produkowali nielegalne papierosy, mieli alkohol bez polskiej akcyzy

Policjanci w Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach, wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i mundurowymi z sieradzkiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej prowadzili akcję w Brzezinach. W jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie miasta znaleźli nielegalną linię produkcyjną do wyrobów tytoniowych oraz ponad 410 tysięcy sztuk papierosów bez polskiej akcyzy.

Funkcjonariusze zatrzymali też samochód marki Skoda kierowany przez 71-letniego mieszkańca Łodzi, w którym znajdowało się 75 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Na terenie pobliskiej posesji w pomieszczeniach gospodarczych i garażowych znajdowały się maszyny do cięcia tytoniu, dwie belki liści tytoniu o wadze 63 kilogramów oraz krajanka tytoniowa bez polskich znaków akcyzy o wadze 508 kilogramów.

Posesja należała do 28-letniego łodzianina. Policjanci ustalili, że w proceder zamieszany jest również 55-letni mieszkaniec Łodzi, którego zatrzymano w jego mieszkaniu, a podczas przeszukania należącego do niego opla znaleziono 73 butelki z wyrobami alkoholowymi bez polskich znaków akcyzy.

Narażenie na uszczuplenia podatkowe budżetu państwa mogło wynieść około 930 tysięcy złotych. Przejęte urządzenia i towary akcyzowe trafiły do magazynu depozytowego Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty i grozi im za to kara pozbawienia wolności do lat 3 oraz wysoka grzywna.