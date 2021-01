Łódź: Szkoły jak nowe - miasto zakończy remonty w 8 placówkach w 2021 roku

Nowoczesne pracownie, odnowione sale warsztatowe i udogodnienia dla uczniów z niepełnosprawnościami. W 2021 r. miasto planuje zakończyć remonty i inwestycje w 8 placówkach edukacyjnych na łączną kwotę 12 mln złotych.

W 2021 r. w Łodzi zakończą się remonty w 8 placówkach edukacyjnych na łączną kwotę 12 mln złotych. W ramach tych prac są m.in. odnawiane i doposażane już istniejące pracownie oraz powstają zupełnie nowe. Budowane są też podjazdy dla niepełnosprawnych, odnawiane szatnie i korytarze. Dodatkowo placówki wyposażane są w nowe meble, drukarki, tablice do sal i pracowni językowych. Które szkoły zmieniają swoje oblicze?

Inwestycje toczą się w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, Technikum nr 3, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Szkołach Podstawowych nr 5, 36, 111, 173 oraz 175. – W SP nr 175 zakres prac objął remont pomieszczenia gospodarczego i korytarza, remont pracowni biologiczno – geograficznej wraz z eksperymentarium, pracowni językowej oraz informatycznej. Zdemontowano i ułożono nową instalację elektryczną i oświetleniową, zamontowano nowe grzejniki płytowe wraz z obudowami, wykonano nowe podłogi z wykładziny winylowej zgrzewanej, przeprowadzono malowanie, montaż nowych naświetli, zabezpieczeń naroży, nakładek na parapety oraz rolet. Przed nami jeszcze wyposażenie pracowni w meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne oraz system klimatyzacji. Zakupimy też schodołaz gąsienicowy – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

– Takie remonty jak ten to spełnienie naszych marzeń. Dzięki prowadzonej inwestycji udało nam się odnowić szkołę, zmodernizować korytarze, szatnie, poprawić bezpieczeństwo. To co mnie, jako pedagoga szczególnie cieszy, to profesjonalnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie. Teraz pozostaje nam tylko czekać na powrót dzieciaków do szkół – dodaje Beata Ciupińska, dyrektor SP nr 175 w Łodzi. Szczegółowy zakres prac w miejskich placówkach edukacyjnych

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

· remont sal lekcyjnych, warsztatów i korytarzy obejmujący nowe wykładziny, naprawy i uzupełnienia tynków, wykonanie lamperii, malowanie, montaż nakładek PCV na parapety okienne, wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, wymianę osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, wymianę drzwi, montaż akustycznej ściany mobilnej.

· remont sanitariatu z przystosowaniem go dla osób z niepełnosprawnościami, montaż pochylni dla osób korzystających z wózków inwalidzkich.

· nowe meble do pracowni mechatronicznej, laboratorium mechanicznego i centrum informatycznego.

· nowe wyposażenie dydaktyczne laboratorium mechanicznego: – pracowni CNC (część warsztatowa): tokarskie centrum obróbcze CNC, narzędzia, automatyczny magazyno–podajnik prętów, frezarka, tokarka. – pracownia technologii i projektowania: oprogramowanie do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, frezarka CNC, narzędzia (suwmiarka, dłutak Fellowsa, noże tokarskie, grubościomierz, wysokościomierz analogowy), jednostki centralne, monitory. – pracownia projektowania i programowania układów i systemów mechatronicznych: zestaw sterowników PLC, procesory, oprogramowanie do projektowania i symulacji układów sterowania, moduły do ćwiczeń z techniki analogowo – cyfrowej, stacje dydaktyczne do montażu i eksploatacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych, sprężarki, falownik do sterowania silnikami indukcyjnymi, silniki prądu stałego, oscyloskop cyfrowy

· centrum informatyczne: komputer, system operacyjny, licencja

· centrum informatyczne – sieci komputerowych: szafa Rack z oprzyrządowaniem, tester okablowania, switch, router, jednostki centralne

· centrum informatyczne – pracownia systemów operacyjnych: zasilacze, dyski twarde

· centrum informatyczne – pracownia aplikacji internetowych: jednostki centralne

· centrum informatyczne – pracownia urządzeń techniki komputerowej: jednostki centralne

· centrum informatyczne – pracownia programowania: jednostki centralne

· zakup wyposażenia wspólnego: drukarki laserowe, tablice multimedialne i suchościeralne.

Technikum nr 3

· Budynek główny A: remont szatni, korytarzy parteru, I i II piętra oraz pracowni lekcyjnych: nowa posadzka antypoślizgowej, gładzie gipsowe z miejscową naprawą tynków, malowanie ścian i sufitów, montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej (wymiana i rozbudowa sieci internetowej w sali komputerowej), instalacja systemu CCTV, wymiana rozdzielnicy głównej obiektu.

· remont w sanitariatach na parterze przy sali gimnastycznej - przebudowano dwie toalety na parterze i wydzielono łazienkę dla osób z niepełnosprawnościami.

· Budynek B: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, odgrzybianie ścian i posadzek w pomieszczeniach, położenie płytek ceramicznych, gładzie gipsowe z miejscową naprawą tynków, malowanie sufitów i ścian, remont pomieszczeń sanitarnych.

· Budynek C: modernizację pomieszczenia gospodarczego na pracownię zawodową: częściowe wyburzenie ścian, częściowa wymiana poszycia dachu na blachę trapezową, ocieplenie dachu, ocieplenie budynku, wykonanie izolacji fundamentów, wymiana okien i drzwi, zabudowy gipsowo-kartonowe, sufit podwieszany, nowa posadzka, montaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

· modernizacji infrastruktury zewnętrznej szkoły: podjazd dla osób z niepełnosprawnościami wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przed głównym budynkiem szkoły oraz modernizacja oświetlenia zewnętrznego.

· wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego: wyposażenie laboratorium logistycznego RFID, systemy hybrydowe inteligentna sieć hybrydowa – zestaw profesjonalny, pompa ciepła – zestaw demonstracyjny, systemy hybrydowe – czysta energia, kolektor słoneczny, energetyka cieplna – zestaw szkoleniowy – kompleksowy system grzewczy, mała elektrownia wiatrowa, stanowisko dydaktyczne – chłodniczy układ szkoleniowy, szkolna sieć wifi, niwelator optyczny, niwelator laserowy, kamera termowizyjna, przecinarka tarczowa, dalmierz laserowy, stacja robocza dla pracowni instalacyjnej i logistycznej, stanowisko szkoleniowe dla kierunku technik chłodnictwa

i klimatyzacji, kamera inspekcyjna, stanowisko dydaktyczne – zaawansowana fotowoltaika

· wyposażenie pracowni komputerowych: projektory, oprogramowanie

· wyposażenie pracowni językowej – profesjonalna pracownia językowa, komputery, projektory, tablica interaktywna

· programy wspierające rozwój kariery zawodowej

· zakup mebli

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

· stworzenie pracowni do zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych dla kierunków: kucharz, cukiernik, piekarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Pracownia wielozawodowa będzie posiadała specjalistyczne stanowisko pracy dla osób ze sprzężeniami, które umożliwi przystąpienie do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

· prace instalacyjne: doprowadzenie instalacji (woda, co, kanalizacja) wraz z rozprowadzeniem wewnętrznym, wykonanie instalacji elektrycznej.

· przebudowa i adaptacja istniejących pomieszczeń: wydzielenie projektowanych pomieszczeń poprzez budowę lekkich ścian działowych, roboty wyburzeniowe, wymiana stolarki okiennej, nowa stolarka drzwiowa, tynki, prace wykończeniowe dot. podłóg, ścian i sufitów.

· budowa podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych na dziedzińcu wewnętrznym z wejściem do pracowni wielozawodowej

· wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego: kuchnia warsztatowa, magazyn surowców, przygotowanie surowców, magazyn produktów gotowych i sprzętu – stoły robocze, stół ze zlewem i ociekaczem, umywalka, płyta ceramiczna 4 – polowa, okapy, stół roboczy z prowadnicą na blachy cukiernicze, stół chłodniczy, garownik, taboret elektryczny, piec konwekcyjno – parowy, piec piekarniczy, schładzarko – zamrażarka, szafy chłodnicze, regały jezdne na pojemniki cukiernicze, szafy magazynowe, stacja myjąco – dezynfekująca, szatkownica do warzyw, krajalnica do wędlin, pakowarka próżniowa, miksery ręczne, waga precyzyjna,

· wyposażenie aneksu porządkowego i szatni: szafa na sprzęt porządkowy, szafki ubraniowe BHP

Szkoła Podstawowa nr 5

· montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku

· remont i przystosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych

· remont pracowni: sala terapeutyczna, korytarz, chemiczna, fizyczna, geograficzna (naprawa tynków, malowanie, remont posadzek, wymiana okien w pracowni chemicznej, rozbudowa sieci elektrycznej, wymiana oświetlenia)

· pracownia fizyczna – nowe pomoce dydaktyczne, ekran interaktywny, wizualizer, laptop, meble

· pracownia geograficzna – nowe pomoce dydaktyczne, ekran interaktywny, laptop, wizualizer, matryca, meble

· pracownia chemiczna – nowe pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny, laptop, cyfrowe, mobilne laboratorium biologiczno – chemiczne, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, meble

· utworzenie szkolnej sieci intranetowej z terminalową pracownią komputerową oraz multimedialnym centrum bibliotecznym

· pracownia językowa – cyfrowa pracownia językowa, monitor interaktywny, meble

· pracownia przyrodniczo – biologiczna – pomoce dydaktyczne, edukacyjna mata podłogowa, monitor interaktywny, laptop, system do zbierania i analizowania odpowiedzi, mikroskopy

· mobilna pracownia multimedialna – laptopy, wizualizer, słuchawki, monitor interaktywny, oprogramowanie edukacyjne, urządzenie wielofunkcyjne, robot do nauki programowania

· świetlica szkolna – meble

· schodołaz gąsienicowy

Szkoła Podstawowa nr 36

· dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (łazienka dla osób z niepełnosprawnościami, podjazd dla osób z niepełnosprawnościami)

· remont holi, szatni, klatek schodowych

· remont pracowni przedmiotowych, modernizacja stropodachu, założenie systemów chłodzących do pracowni informatycznej wraz z infrastrukturą elektryczno – kablową

· wymiana posadzek, okładzina ścian płytą g-k, malowanie, remont łazienek i sanitariatów, wymiana drzwi, nowe okablowanie, wymiana oświetlenia

· wyposażenie pracowni: komputerowej, językowej, biologiczno – geograficznej, fizyczno – chemicznej, rewalidacyjno – kompensacyjnej, rehabilitacyjnej,

· wyposażenie biblioteki i świetlicy

· meble szkolne, szafki do szatni, kserokopiarki, pomoce dydaktyczne, sieć informatyczna i wi-fi, tablety, monitory wielkoformatowe, tablice multimedialne, rzutniki, komputery stacjonarne, laptopy, oprogramowanie do grafiki komputerowej, program multimedialny do nauki matematyki i przedmiotów przyrodniczych, drukarka 3D, wyposażenie pracowni językowej

· wyposażenie toalet - suszarki do rąk

· wyposażenie jadalni – system kontroli dostępu na teren szkoły, rejestracja kontroli odbioru dzieci w świetlicy i stołówce szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 111

· remont łazienek - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

· remont szatni oraz pracowni językowej, biologiczno – geograficznej, fizyczno – chemicznej, techniczno – plastycznej, centrum bibliotecznego, sali gimnastycznej:

· remont posadzek (cyklinowanie i lakierownie parkietów, położenie wykładziny), wymiana balustrad na klatkach schodowych, malowanie, montaż dodatkowych gniazd elektrycznych,

· infrastruktura zewnętrzna – ścieżki edukacyjne, stacja meteo, układ słoneczny, ścieżka sensoryczna, siłownia plenerowa

· wyposażenie pracowni komputerowej, językowej, biologiczno – geograficznej, chemiczno – fizycznej, techniczno – plastycznej, matematycznej, centrum bibliotecznego w pomoce dydaktyczne,

· meble oraz sprzęt ICT: zestawy komputerowe z pakietem oprogramowania, głośniki, urządzenia wielofunkcyjne, podłoga interaktywna, stół interaktywny

· platforma schodowa

Szkoła Podstawowa nr 173

· remont pracowni: świetlica, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, terapeutycznej, języka polskiego, przyrodniczej, biblioteki, informatycznej, historycznej, humanistycznej, matematycznej i sztuki:

· wymiana posadzek, montaż sufitów podwieszanych i oświetlenia, montaż klimatyzacji, instalacji sieci LAN, wymiana drzwi, malowanie, montaż żaluzji, odbojnic i narożników

· modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, gabinetu medycznego, korytarzy i holów

· wyposażenie pracowni: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, sztuki, języka angielskiego, fizycznej, matematycznej, historycznej, humanistycznej, informatycznej, przyrodniczej, terapeutycznej, biblioteki

· meble, sprzęt komputerowy oraz oprzyrządowanie (laptopy, słuchawki, głośniki, monitory interaktywne, głośniki, cyfrowe laboratorium biologiczno – chemiczne i fizyczne, mata interaktywna),

· pomoce dydaktyczne (mapy, sztalugi, zestaw siłomierzy, zestaw do doświadczeń chemicznych)

Szkoła Podstawowa nr 175

· remont pomieszczenia gospodarczego i korytarza

· remont pracowni: biologiczno – gograficznej wraz z eksperymentarium, językowej i informatycznej:

· demontaż i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montaż nowych grzejników płytowych, wykonanie nowej podłogi z wykładziny winylowej zgrzewanej, montaż nowych naświetli, malowanie, montaż zabezpieczeń naroży, nakładki na parapety montaż rolet, obudowy grzejników

· wyposażenie pracowni: informatycznej, biologiczno – geograficznej, fizyczno – chemicznej:

· meble, sprzęt komputerowy (monitory interaktywne, wyposażenie pracowni językowej, pracownia terminalowa – laptop, serwer, monitory, oprogramowanie), pomoce dydaktyczne (mikroskopy, tellurium), kserokopiarka, system klimatyzacji

· schodołaz gąsienicowy

