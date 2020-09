Łódź. Piotr Misztal stanie przed sądem! Powód? Sławojki i dyby, które postawił na ulicy Piotrkowskiej, posiedzenie sądu odroczono 9.09.2020

Piotr Misztal stanął przed sądem! Chodzi sławojki i dyby, które postawił na placu u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego. Sprawa trafiła na wokandę, bo biznesmen nie przyjął od policji mandatu za to, że na swojej działce przy Piotrkowskiej ustawił sławojki i dyby. Misztal też zlekceważył decyzję administracyjną o usunięciu tych "atrakcji", którą wydał Wojewódzki Konserwator Zabytków. Nie przyjął również mandatu od policji, która chciała go ukarać za niedostosowanie się do postanowienia konserwatora. Rozprawę odroczono do 6 października na prośbę zastępcy pełnomocnika Piotra Misztala. Poinformował on sąd, że pełnomocnik biznesmena w drodze do sądu miał kolizję drogową i dlatego nie mógł się stawić na rozprawie. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie: kliknij strzałkę „w prawo", lub skorzystaj z niej na klawiaturze komputera.