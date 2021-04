Łódź. Pijak za kierownicą renault. Uderzył autem w latarnię i wydmuchał blisko...3 promile

Do wypadku doszło ok. godz. 19. Wówczas 32-latek siedzący za kierownicą renault stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w ogrodzenie posesji przy ul. Maratońskiej, a następnie uderzył w latarnię. Jak ustalili policjanci, kierowca znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Dodatkowo był kompletnie pijany - alkomat pokazał 2,7 promila alkoholu w organizmie.

- Wezwana na miejsce załoga karetki przebadała mężczyznę. Kierowcy nic się nie stało. Mundurowi zatrzymali 32-latkowi prawo jazdy, wkrótce usłyszy on zarzuty związane ze spowodowaniem kolizji drogowej, a także kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kodeks karny za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz kierowania pojazdami mechanicznym na okres co najmniej 3 lat i świadczenie pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych - informuje Marzanna Boratyńska z WRD KMP w Łodzi.