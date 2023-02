ŁKS-Chrobry 5:2. Cenne zwycięstwo ełkaesiaków pozwoliło im się umocnić w fotelu lidera pierwszej ligi

ŁKS-Chrobry na żywo

Wynik meczu ŁKS Łódź Chrobry Głogów 5:2

KONIEC MECZU - ŁKS pokonał Chrobrego 5:2. ,,Rycerze Wiosny" są na dobrej drodze do awansu do ekstraklasy.

95+6 min - GGGOOOLLL!!! Dla ŁKS!!! Po kontrze gości dobił strzałem do pustej bramki Janczukowicz. Idealnie obsłużył go Kowalczyk. ŁKS-Chrobry 5:2.

95+6 min - Zmiana w ŁKS. Janczukowicz zastępuje Pirulo.

90 min - Mecz potrwa co najmniej siedem minut dłużej.

90 min - Żółta kartka dla Juricia.

89 min - Strzał S. Górski.

86 min - Podwójna zmiana w ŁKS. Schodzą Mokrzycki i Spremo, wchodzą Koprowski oraz Biel.

85 min - Ładne uderzenie Szeligi, piłka minimalnie mija słupek.

77 min - Bogusz wybija piłkę głową sprzed bramki.

76 min - Mokrzycki strzela z wolnego w mur.

74 min - Bougaidis faluje Pirulo tuż przed polem karnym. Żółta kartka dla Bougaidisa.

72 min - Jurić uderza nad poprzeczką.

71 min - Niewiele brakowało, aby interweniujący we własnym polu karnym Marciniak nie zaskoczył... Bobka. Po jego główce piłka trafia bowiem w poprzeczkę.

70 min - Zmiana w Chrobrym. Schodzi Kolenc, wchodzi Sewerzyński.

68 min - Kapitalna akcja gospodarzy. Szeliga podaje do Pirulo, ten zaś pewnie uderza do siatki z pola karnego lewą nogą. Ale gol nie zostaje uznany, bowiem był spalony.

63 min - Podwójna zmiana w ŁKS. Schodzą Balongo i Trąbka, wchodzą Jurić i Kort.

63 min - GGGOOOLLL!!! Dla ŁKS!!! Dankowski podaje do Kowalczyka, a ten natychmiast do Pirulo. Hiszpan wpada w pole karne i z zimną krwią pokonuje golkipera. ŁKS-Chrobry 4:2.

57 min - Żółta kartka dla Muchy.

57 min - Minimalnie niecelny strzał Kowalczyka.

55 min - GGGOOOLLL!!! Dla Chrobrego!!! Wojtyra ponownie pokonuje Bobka z karnego. Tym razem piłka odbija się od słupka i wpada do siatki. ŁKS-Chrobry 3:2.

53 min - Zagranie Balongo odsuniętą od ciałą ręką. Kolejny karny dla Chrobrego.

51 min - GGGOOOLLL!!! Dla Chrobrego!!! Karnego pewnie wykorzystuje Wojtyra. ŁKS-Chrobry 3:1.

50 min - Po analizie sędzia dyktuje karnego dla Chrobrego. Żółtą kartkę ogląda Spremo, który spokurował ,,jedenastkę", uderzając ręką Górskiego.

49 min - Żółta kartka dla Pirulo. Sędzia sprawdza w systemie VAR sytuację w polu karnym ŁKS.

miana w drużynie Chrobry Głogów:

46 min - Potrójna zmiana w Chrobrym. Schodzą: Michalec, Kuzdra i Wolsztyński, wchodzą Bougaidis, S. Górski oraz Ozimek.

POCZĄTEK DRUGIEJ POŁOWY - Zaczynamy drugą połowę meczu ŁKS z Chrobrym. Zapraszamy na relację.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY - Do przerwy ŁKS prowadzi z Chrobrym 3:0. Aż nie chce się wierzyć, żeby łodzianie nie wygrali tego spotkania.

45+2 min - Zamieszanie w polu karnym ŁKS. Ale bez konsekwencji.

45+1 min - Wolsztyński przegrywa pojedynek z Bobkiem.

45 min - Sędzia przedłuża pierwszą połowę o co najmniej dwie minuty.

43 min - GGGOOOLLL!!! Dla ŁKS!!! Tym razem świetnym płaskim prostopadłym podaniem popisuje się Mokrzycki. A Szeliga w sytuacji sam na sam technicznym lekkim uderzeniem lewą nogą pokonuje Dybowskiego. ŁKS - Chrobry 3:0.

41min - Strzał z ostrego kąta Szeligi, ale Dybowski wybija piłkę poza boisko.

38 min - GGGOOOLLL!!! Dla ŁKS!!! Kolejna akcja łodzian kończy się zdobyciem kolejnego gola. Szeliga świetnie podaje w polu karnym do Pirulo, a ten strzalem z pierwszej piłki nie daje szans Dybowskiemu. ŁKS - Chrobry 2:0.

37 min - GGGOOOLLL!!! Dla ŁKS!!! Z wolnego bardzo ładnie strzela Dankowski. W tej sytuacji ewidentny błąd popełnił bramkarz Chrobrego, piłka przełamała mu ręce. Ale to w niczym nie umniejsza zdobywcy gola. ŁKS - Chrobry 1:0.

36 min - Kolenc fauluje Pirulo.

32 min - Sędzia uznał, że Balongo faulował Kuzdrę.

29 min - Tym razem fauluje Dankowski.

28 min - W tej fazie gry to łodzianie mają zdecydowaną przewagę.

25 min - Z około 14 metrów strzela Dankowski po podaniu Spremo. Piłka odbija się od jednego z rywali i wchodzi poza boisko.

23 min - Bardzo dobra okazja Kowalczyka. Ale młody ełkaesiak nie trafia w bramkę z półwoleja z kilku metrów.

23 min - Zablokowane uderzenie Mokrzyckiego po podaniu Szeligi.

21 min - Faul Bogusza na Dankowskim.

17 min - Ładne, choć niecelne techniczne uderzenie Mokrzyckiego z wolnego.

16 min - Żółta kartka dla Guzdry po faulu na Szelidze.

15 min - Centra Dankowskiego z prawej strony, w efekcie róg.

13 min - Kontra gości. Ale Mucha nie zdołał opanować piłki w polu karnym.

12 min - Ładna akcja gospodarzy. Lewą stroną popędził Szeliga i dośrodkował do Pirulo. Hiszpan uderza obok słupka.

10 min - Róg dla ŁKS po akcji Szeligi.

6 min - Groźnie strzelał Steblecki, ale piłka odbiła się od Mokrzyckiego i wychodzi poza boisko.

6 min - Szansa dla Chrobrego. Ale Steblecki nie wykorzystuje sytuacji sam na sam z Bobkiem (interweniuje jeszcze Spremo).

4 min- Centro-strzał Kowalczyka, który mógł zaskoczyć golkipera gości.

1 min - Faul Wojtyry na Mokrzyckim.

POCZĄTEK MECZU - Zaczynamy mecz ŁKS z Chrobrym. Zapraszamy na relację.