ŁKS - Zagłębie. Prestiżowy pojedynek trenerów przy al. Unii

Wróćmy jednak do futbolu. Mecz z Zagłębiem to na pewno prestiżowa potyczka dla szkoleniowca ełkaesiaków. Piotr Stokowiec dwukrotnie prowadził lubińskich piłkarzy w rozgrywkach ekstraklasy. Drugą przygodę (trwała 322 dni, 10 wygranych spotkań, 8 zremisowanych, 15 przegranych) zakończył przed rokiem. Po porażce 0:3 w wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec, klub rozwiązał kontrakt z trenerem (był ważny do czerwca 2024 roku), miało to miejsce 8 listopada 2022 roku. Od tamtej pory pozostawał bez zatrudnienia i dopiero 12 października działacze ŁKS zakończyli jego bezrobocie, ponieważ zastąpił na trenerskiej ławce Kazimierza Moskala.

Jak widać, krajowe sukcesy obydwu drużyn to już odległa przeszłość, co dziwi szczególnie w przypadku zespołu z Dolnego Śląska, który wspierany jest przez bogaty koncern, właścicielem i sponsorem piłkarskiej spółki jest KGHM Polska Miedź S.A. Z finansami tej firmy jest dobrze, bowiem przed kilkoma dniami poinformowała, że produkcja miedzi i srebra w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została zrealizowana na poziomie i powyżej danych zakładanych w budżecie na 2023 rok.

Warto podkreślić, że Zagłębie przyjedzie do Łodzi pod wodzą Waldemara Fornalika, który zastąpił Stokowca w lubińskiej drużynie. Były selekcjoner reprezentacji Polski przeniósł się do Lubina, po pracy w Gliwicach, gdzie spędził 5 lat, w międzyczasie zdobywając mistrzostwo kraju i ocierając się o europejskie puchary.

Bez wątpienia obydwaj szkoleniowcy mając coś do udowodnienia nie tylko sobie, ale także swoim pracodawcom.

Stokowiec trafił do Łodzi, by podnieść ŁKS z kolan. Na razie trudno mówić o udanej misji. Szkoleniowiec prowadził łodzian w czterech spotkaniach ekstraklasy i jego nowy zespół wywalczył ledwie punkt! To marne osiągnięcie w perspektywie utrzymania ekstraklasy.

Ostatnio także Fornalik nie ma się czym szczególnie pochwalić. Zagłębie od pięciu kolejek nie wygrało i zdobyło tylko dwa punkty.

Każdy zatem liczy na przełamanie.