ŁKS - Zagłębie. Dusił Jordi Sancheza, nie zagra przeciwko ŁKS

Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Stokowca podejmie w piątek Zagłębie Lubin. To będzie pierwszy mecz tej serii mistrzowskiej i rozpocznie się o godz. 18.

Trudno mówić, by fani obydwu zespołów byli zadowoleni z postawy swoich ukochanych zespołów. Tak ŁKS, jak i Zagłębie, wyraźnie zawodzą w ostatnim czasie.

Podopieczni trenera Waldemara Fornalika, byłego selekcjonera reprezentacji Polski, choć są obecnie na siódmym miejscu w tabeli (19 punktów), to jednak nie mogą się ostatnio pochwalić sukcesami i od pięciu kolejek nie wygrali (1:1 u siebie z Widzewem, 0:5 w Częstochowie z Rakowem, 2:3 w Lubinie z Radomiakiem, 0:3 w Białymstoku z Jagiellonią, 1:1 na własnym boisku z Piastem Gliwice). Lubinianie ostatni raz zwyciężyli 2 października, kiedy to w Zabrzu pokonali Górnika 2:0.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w ŁKS, który z ośmioma punktami jest czerwoną latarnią ligi. Malutka nutka optymizmu pojawiła się po meczu z Piastem Gliwice (3:3). Bez wątpienia olbrzymim pozytywem było to, że ełkaesiacy potrafili odrobić stratę trzech goli. Z drugiej jednak strony może smucić to, że kiedy drużyny rywalizowały w jedenastu na jedenastu, to podopieczni trenera Piotra Stokowca przegrywali 0:3. Ale trzymajmy się optymistycznych momentów w postawie ełkaesiaków.