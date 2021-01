ŁKS w Side. Czy to czary? Gdy łodzianie zaczęli trenować pojawiło się słoneczko

Na tej murawie czarowało już potem tylko naszych dwudziestu dwóch piłkarzy (pozostałą piątką zaopiekował się trener Marek Jędrzejewski). Bramkarze ćwiczyli grę na przedpolu, Marcel Wszołek znów pracował indywidualnie, natomiast całą resztę sztab trenerski podzielił na dwie grupy.

W pierwszej grupie, w której ćwiczono schematy rozegrania akcji i ich finalizację, wyróżniali się m.in. młodzieżowcy na czele z Piotrami Gryszkiewiczem i Janczukowiczem. W tym samym czasie w drugiej grupie toczyły się zażarte pojedynki „jeden na jednego” (tu nieco częściej wychodzili obronną ręką z opresji obrońcy), a następnie szlifowano grę w ataku w przewadze „czterech na dwóch” (tu górą zwykle byli napastnicy).

A co po południu? Po obiedzie najpierw naszych piłkarzy na trzy kwadranse wziął w obroty trener przygotowania motorycznego (trening regeneracyjno-rozciągający), a następnie łodzianie udali się na spacer nad morze, lecz do plaży koniec końców nie zdołali dotrzeć, bo jak łodzianie nie trenują, to pogoda się psuje. Ze względu na oberwanie chmury ekipa zawróciła do hotelu i odtąd piłkarze mieli czas dla siebie.

To było wydarzeni dnia. Trzeba było widzieć zaskoczenie wymalowane na ciut onieśmielonej twarzy Kelechukwu Ibe-Torti, gdy w autokarze cała ekipa odśpiewała na cześć jubilata gromkie „Sto lat!”. Wychowanek Escoli Varsovia obchodzi dziś 19. urodziny, nie mogło więc zabraknąć szczerych życzeń, nie mogło – chociaż to nieco później – i okolicznościowego tortu. Sympatycznemu skrzydłowemu życzono przede wszystkim zdrowia i zdobycia pierwszej ligowej bramki, bo przypomnijmy, że tę premierową w Pucharze Polski „Kelly” zdobył już w Janikowie.