ŁKS w Głogowie z Chrobrym. Trzeba koniecznie pokonać średniaka

Po zakończeniu minionej serii zrobił się straszny ścisk w czołówce tabeli pierwszej ligi. Pewnie piłkarze ŁKS dobrze zdają sobie sprawę, że koniec rozgrywek zbliża się wielkimi krokami i ewentualne straty trudno będzie odrobić.

Cel, jakim jest bezpośredni awans do ekstraklasy, możliwy będzie do zrealizowaniajedynie wówczas, kiedy w kolejnych spotkaniach łódzka drużyna inkasować będzie po trzy punkty. Okazja, by wkroczyć na zwycięską ścieżkę, nadarza się już jutro. Rywal ełkaesiaków to ligowy średniak, który nie ma już specjalnej motywacji do walki na śmierć i życie. Zespół z Głogowa nic już nie musi. Może jedynie bawić się w futbol i narażać na stresy wyżej notowanych rywali. Chrobry zajmuje dwunaste miejsce w tabeli i nie ma już praktycznie większych szans na walkę o czołową szóstkę (choć ma jeszcze jeden mecz zaległy). Nie musi się też obawiać spadku do drugiej ligi, bowiem ma szesnaście punktów przewagi nad ostatnim w tabeli GKS Bełchatów. W minionej kolejce drużyna prowadzona przez Ivana Djurdjevicia - byłego serbskiego piłkarza i zawodnika Lecha Poznań w latach 2007-2013, przegrała 1:3 w Opolu z Odrą. Nie wolno jednak zapominać, że ten zespół 24 kwietnia pokonał u siebie GKS Tychy 1:0 (bramka Michał Ilków-Gołąb), a więc jeden z pierwszoligowych teamów, któremu marzy się ekstraklasa.