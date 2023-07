ŁKS. Środkowy obrońca Adrien Louveau podpisał kontrakt z ŁKS. W sparingach prezentował się bardzo dobrze

Louveau to wychowanek francuskiego klubu RC Lens.

Ten 23-latek swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął w małym klubie US Marquette. Następnie był już związany wyłącznie z Racing Club de Lens, obecnym wicemistrzem Francji. 18 kwietnia 2021 roku zadebiutował w barwach Les Sang et Or w rozgrywkach Ligue 1 – rozegrał wówczas siedem minut w zakończonym 1:1 spotkaniu ze Stade Brestois. Minione rozgrywki Francuz spędził w rezerwach RC Lens, rozgrywając w nich 19 spotkań i strzelając 3 bramki w rozgrywkach National 3. Kilkukrotnie był także w kadrze pierwszej drużyny w meczach Ligue 1.

Adrien to zawodnik bardzo dobrej akademii z Lens, gdzie ostatnio występował i przechodził wszystkie szczeble piłkarskiej edukacji. W ostatnim czasie był też kapitanem zespołu rezerw, w którym najczęściej grywał. Był też obecny przy pierwszym zespole, z którym często trenował. Jednak Adrien chciał poszukać możliwości dalszego rozwoju poza Francją, ponieważ wiemy jak wymagająca jest liga francuska dla zawodników. Oczywiście miał propozycję pozostania w Ligue 2, ale udało się go przekonać by przyjechał do Łodzi i rozpoczął treningi z nami. Dla niego to też ciekawa perspektywa i możliwość gry na najwyższym piłkarskim poziomie w Polsce. Finalnie przekonaliśmy go do naszego projektu i podpisaliśmy umowę – opowiada Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ,,biało-czerwono-białych", cytowany przez klubowy portal