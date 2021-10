ŁKS. Rywale mają asa w rękawie. Figo potrafi zrobić różnicę

Krakowian ŁKS wyeliminował w Pucharze Polski (0:0, w karnych 31)). Remis dał w ligowym meczu najważniejszy gracz Zagłębie, jego kapitan Filip Starzyński, który popisał się pięknym i celnym uderzeniem z dystansu. Nie po raz pierwszy i pewnie nie ostatni.

Dla takich bramek warto przychodzić na stadion Figo w swoim stylu przymierzył z dystansu i trafił po raz pierwszy w tym sezonie Teraz już z górki napisał jeden z kibiców.

Starzyński, jeśli tylko ma dobry dzień, potrafi być nie do zatrzymania dla rywali. Znakomicie drybluje, nie boi się pojedynków jeden na jeden, bardzo dużo widzi na boisku i na dodatek zdobywa piękne gole. Starzyński wystąpił w czterech meczach reprezentacji Polski zdobył jedną bramkę.

Filip Starzyński: Jedziemy do Łodzi z nastawieniem jak przed meczem ligowym, bo ŁKS choć pierwszoligowiec, to bardzo dobra drużyna. To nie będzie spacerek.