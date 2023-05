ŁKS - Resovia. Kibice doskonale wspierali piłkarzy ŁKS. Zobaczcie na ZDJĘCIACH

ŁKS pokonał Resovię i jest coraz bliżej ekstraklasy

W spotkaniu 32. kolejki piłkarskiej pierwszej ligo rozegranym w Łodzi, ŁKS pokonał 2:1 Resovię. Ełkaesiacy potrzebują już tylko punktu, by awansować do ekstraklasy.

W niedzielę ŁKS wygrał z Resovią 2:1 po dwóch golach Pirulo. Najpierw w 30 minucie obrońca gości popełnią błąd, zagrał do Janczukowicza, a ten oddał piłkę do Pirulo. Hiszpan minął dwóch obrońców gości strzałem z jedenastu metrów dał swojej drużynie prowadzenie. W 61 minucie znów w roli głównej wystąpił Pirulo. Hiszpan po zagraniu Mokrzyckiego zabawił się z defensorami Resovii, później silnie strzelił z ostrego kąta, a piłka odbiła się od nogi obrońcy gości i wpadła do siatki.

Zobaczcie galerię zdjęć kibiców z meczu ŁKS - Resovia Rzeszów