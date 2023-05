ŁKS- Resovia. Goście mają zamiar utrudnić zdanie ełkaesiakom

Ruch Chorzów dogonił ŁKS w tabeli, a Wisła Kraków ma obecnie tylko dwa punkty mniej od łodzian. Trzeba zatem grać i wygrywać, by końcówka sezonu nie była nerwowa.

- Jedziemy na pewno do Łodzi z pokorą - - mówi trener Apklan Resovii Mirosław Hajdo. - Z Chojniczanką popełniliśmy kilka błędów i musimy o tym porozmawiać, bo na ŁKS takie błędy mogą mieć poważne konsekwencje. Łodzianie w meczu z nami będą pewnie chcieli zrobić kolejny krok do awansu, a my spróbujemy im to utrudnić.

Po ostatniej wygranej z Chojniczanką Resovia ma 7 punktów przewagi nad strefą spadkową. To już spory dorobek, biorąc pod uwagę to, iż do końca sezonu pozostały jej do rozegrania trzy kolejki.

Wierzymy, że podopieczni trenera Kazimierza Moskala chcąc wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Sandecją Nowy Sącz (0:1). Z kolei rzeszowianie mają zamiar odnieść trzecie z rzędu zwycięstwo. Zespół Hajdy podejdzie z kolei do niedzielnej potyczki opromieniony wygraną nad Ruchem Chorzów (3:1) i Chojniczanką Chojnice (3:1). Warto też dodać, że w ostatnich tygodniach rzeszowianie świetnie sobie radzą na wyjazdach. Zaliczyli już cztery spotkania bez porażki , wygrali w nich trzy razy i w jednym spotkaniu zremisowali. Powinno być zatem bardzo ciekawie.

Z kolei za łodzianami przemawia atut własnego boiska. Ełkaesiacy na swoim stadionie są w tym roku bez porażki. W tym czasie zaliczyli pięć zwycięstw i remis. Tylko GKS Tychy był w stanie urwać punkty ŁKS (1:1).

Wszyscy fani liczą, że łodianie podtrzymają tę dobrą passę.