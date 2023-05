ŁKS Resovia 2:1. Łodzianie już tylko punkt od ekstraklasy!

ŁKS RESOVIA na żywo. Wynik ŁKS Resovia

Wynik meczu ŁKS - Resovia 2:1

Koniec meczu

90+5' Został pół minuty spotkanka

90+4' Czerwona kartka, druga żółta, dla Garcji

90+3' Duże emocje w końcówce

90+1' Zablokowany strzałą piłkarza Resovii, bo było niebezpiecznie

90' Sędzia doliczył sześć minut

88' ŁKS zaczął grać nerowowo

86' Gol dla gości. Błąd Bobka i mamy 2:1. Bramkarz ŁKS minął się z piłką i Garcia trafił do pustej bramki.

85' Kontuzjowany Pirulo schodzi z boiska. W jego miejsca wchodzi Balongo

84' Pirulo próbował z dystansu, ale posłał piłkę wysoko na bramką

82' Aut dla drużyny gości

80' Resovia jeszcze próbuje, ale trafia na mu ełkaesiaków

77' ŁKS gra swobodnie, przyjemnie dla i to może się podobać

74' Zmiana w ŁKS, Jurić za Janczukowicza

72' Faulowany Śliwa i wolny dla ŁKS

71' Silny strzał Mokrzyckiego z dystansu, bramkarza broni

69' Kibice ŁKS doskonale dopingują swój zespół

67' Zmiana w Resovii i ŁKS. Schodzi Szeliga, wchodzi Śliwa

61' GOL, GOL, GOL! Znów Pirulo. Hiszpan po zagraniu Mokrzyckiego zabawił się z defensorami Resovii, później silnie strzelił z ostrego kąta, a piłka odbiła się od nogo obrońcy gości i wpadła do siatki.

60' Rzut rożny dla Resovii

59' ŁKS atakuje dynamicznie i widać, że chce grać dla kibiców

57' Piłkarze ŁKS dominują na boisku w tym okresie

54' Faulowany Pirulo i żółta kartka dla zawodnika gości - Chuchro

52' ŁKS satra się zdobyć szybko drugiego gola

50' Rywala faulował Dąbrowski

48' Trąbka zmarnował\ł dobrą sytuację.

47' Zablokowane uderzenie Szeligi

46' Rozpoczęła się druga część spotkania, drużyny bez zmian

Koniec pierwszej części spotkania. Z relacją wracamy po przerwie

45' Sędzia doliczył dwie minuty

44' Pirulo przegrywa pojedynek sam na sam z bramkarzem gości, powinno być 2:0

43' Akcję od własnej b ramki zaczyna Resovia

40' Artemijus Tutyskinas ukarany żółtą kartką

38' Dankowski strzelał z rzutu wolnego, ale wysoko nad bramką

35' ŁKS buduje kolejny atak pozycykny

33' ŁKS zaczyna zyskiwać przewagę

30' GOL, GOL, GOL, Pirulo. Obrońca gości popełnią błąd, zagrał do Janczukowicza, a ten oddał piłkę do Pirulo. Hiszpan miną dwóch obrońców gości strzałem z jedenastu metrów dał swojej drużynie prowadzenie

28' Faulowany Pirulo

26' Dobra akcja Pirulo, piłka do Janczukowicza, a ten z pięciu metrów trafił w bramkarza. To powinien być gol

25' Kolejny rożny dla gości

24' Widać, że Resovia nie przyjechała do Łodzi, by się wyłącznie bronić

22' Rzut wolny dla gości

21' Znów gra w środkowej strefie boiska

19' Doskonała sytuacja do objęcia prowadzenia dla ŁKS. Strzał Janczukowicza odbił bramkarz gości, a dobitka Szeligi z bliska zupełnie niecelna!

16' Resovia gra bardzo uważnie w defensywie

13' Rzut rożny dla ŁKS

12' ŁKS nie forsuje tempa spotkania

10' Groźna sytuacja pod bramką ŁKS

9' Dużo walki w środku pola, toteż brakuje podbramkowych sytuacji

7' Szeliga na spalonym

5' Jak na razie bardzo wyrównany meczu

3' Rzut rożny dla gości

2' Wzajemne badani się z obydwu stron

1' Sędzia rozpoczął spotkanie