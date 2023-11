ŁKS. Remis łodzian w takich okolicznościach cieszy. Ale drużyna z al. Unii musi wreszcie zacząć wygrywać spotkania!

A to właśnie uczynili podopieczni trenera Piotra Stokowca w miniony weekend. Ełkaesiacy z zimną krwią wykorzystali korzystny obrót sytuacji na boisku (rywale grali całą drugą połowę w liczebnym osłabieniu), czym ucieszyli swoich kibiców. Przy okazji po raz kolejny okazało się, że słowa wypowiadane czasem przez zawodników w stylu „w jedenastu przeciwko dziesięciu gra się ciężko” są wręcz absurdalne. To nieprawda. Gra się wówczas łatwiej.

Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że to „Rycerze Wiosny” nadal zamykają tabelę ekstraklasy. I, aby w ogóle myśleć o tym, żeby w niej pozostać, muszą wreszcie zacząć wygrywać. I to jeszcze w tym roku. Liczenie na to, że wiosną uda się odrobić wielką stratę do innych zespołów, jest sporą naiwnością. Poprzednio dwukrotni mistrzowie Polski cieszyli się ze zwycięstwa w meczu piątej kolejki. Miało to miejsce jeszcze w wakacje, 5 sierpnia, a ŁKS wygrał wówczas przy al. Unii z Pogonią Szczecin 1:0 po trafieniu tuż przed końcem meczu albańskiego pomocnika Engjëlla Hotiego