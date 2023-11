ŁKS - Raków Częstochowa 0:2. Łodzianie walczyli ambitnie, ale odpadli z Pucharu Polski hof

W spotkaniu drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, ŁKS grający na własnym stadionie, przegrał po dogrywce 0:2 z Rakowem Częstochowa. Łodzianie bardzo długo dzielnie walczyli, ale ostatecznie kropkę nad i postawili mistrzowie Polski Kluczowa dla wyniku tego spotkania była sytuacja ze setnej minuty. Wówczas, przy wyniku 0:0, w polu karnym, po starciu z rywalem, padł Janczukowicz . Sędzia uznał, że było to symulowanie faulu i ełkaesiak ujrzał żółtą kartkę, była druga i po chwili otrzymał czerwoną. Sytuacja była mocno kontrowersyjna. Także przy pierwszym straconym golu wydawało się, że zawodnik Rakowa był na pozycji spalonej (tak przynajmniej sugerował VAR). Arbiter widział jednak tę akcję inaczej. Jak to zwykło mówić, biednemu to i wiat w oczy... W ŁKS mało było finezji, ale za to bardzo wiele serca i chęci walki. Długo taka taktyka przynosiła dobre rezultaty i choć mistrzowie Polski mieli zdecydowaną przewagę, to nie potrafili jej udokumentować zdobyciem gola. Jednak kiedy grali już w przewadze jednego zawodnika zdobyli dwie bramki. Kolejny raz z doskonałej strony zaprezentował się Dawid Arndt. Trener poważnie powinien się zastanowić, czy to obecnie nie jest bramkarska jedynka w jego drużynie.