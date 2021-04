ŁKS - Radomiak. Nie zmarnować kolejnego uśmiechu losu

Piłkarze ŁKS i Radomiaka przystąpią do dzisiejszego spotkania w dobrych nastrojach, bowiem w poprzedniej kolejce łodzianie (trzeci w tabeli) i ich rywale (czwarte miejsce) cieszyli się ze zwycięstw.

Sukces szczególnie był potrzebny ełkaesiakom i ich szkoleniowcowi, bowiem zespół zawodził przez dłuższy czas, irytował kiepską grą, czym mocno drażnił kibiców, ale także denerwował działaczy drużyny z al. Unii.

Teraz bilans Ireneusza Mamrota jest nieco lepszy, ale nadal daleko mu do ideału - trzy zwycięstwa, remis i trzy porażki. Okazuje się jednak, że to wystarcza, by znów się liczyć w walce o miejsce premiowane bezpośrednim awansem do ekstraklasy. ŁKS otrzymał kolejną szansę od losu i musi zrobić wszystko, by jej nie zmarnować.

Dlatego wypada liczyć, że w drużynie dwukrotnego mistrza Polski przeprowadzono sumienną analizę spotkania w Kielcach. W potyczce z Koroną łodzianie popełnili wiele juniorskich wręcz błędów i tylko dzięki nieudolności zawodników gospodarzy, nie zostali za nie skarceni. Dziś trzeba za-grać znacznie uważniej w defensywie, bowiem Radomiak to zespół rutyniarzy, którzy potrafią bezwzględnie wykorzystywać boiskowe prezenty.