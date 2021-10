ŁKS - Puchar Polski. Czy trener postawi na tych, którzy ostatnio... zawiedli?

Co mówią piłkarze ŁKS przed pucharowym starciem.-Jakub Tosik: Dziś gramy z Zagłębiem Lubin, moją byłą drużyną. Spędziłem sześć fajnych lat, więc na pewno będzie to dodatkowe poruszenie w sercu. Mamy taki plan, żeby przejść Zagłębie i poprawić zwycięstwem z Górnikiem.

Maciej Wolski: Dużo zawodników już powoli wraca do zdrowia, więc trener ma coraz większe pole do manewru. Pewnie inni zawodnicy dostaną szansę pokazania się w tym meczu, więc zrobimy wszystko żeby ten mecz wygrać i przejść dalej, do kolejnej rundy