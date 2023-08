ŁKS przed meczem z Pogonią. Najpierw mecz w telewizji, później na boisku

Spotkanie ŁKS - Pogoń Szczecin rozegrane zostanie w niedzielę, początek o godz. 15.

To pierwszy niedzielny mecz w tym sezonie drużyny prowadzonej przez teraz Kazimierza Moskala. Ełkaesiacy, beniaminek ekstraklasy, w trzech pierwszych kolejkach sezonu walczyli o punkty w piątek, a w czwartej serii mistrzowskiej - derby z Widzewem - grali w sobotę.

Pewnie dziś łodzianie i ich szkoleniowiec zasiądą wieczorem przed telewizorami (godz. 18), by bacznie obejrzeć rewanżowy mecz Portowców w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy z KAA Gent (ćwierćfinalista poprzedniej edycji Ligi Konferencji, wyeliminowany przez późniejszego triumfatora West Ham United). Ten pojedynek to raczej formalność, bowiem polska drużyna przegrała pierwsze, wyjazdowe spotkanie aż 0:5, ale na pewno da wiele wskazówek, jak skutecznie walczyć ze szczecińskim zespołem.

Pozostałe dzisiejsze mecze 3. rundy LK z udziałem polskich drużyn: