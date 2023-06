ŁKS. Pomocnik Jakub Letniowski podpisał już kontrakt z klubem z al. Unii. Umowa jest ważna do połowy 2025 roku

Nie ukrywam, że miałem inne opcje, ale kiedy pojawił się ŁKS, bardzo chciałem do niego dołączyć. Oczywiście mocno trzymałem kciuki za ełkaesiaków w pierwszej lidze i cieszę się z tego awansu, zresztą ŁKS prezentował na zapleczu ekstraklasy najlepszą piłkę. Mój cel na najbliższą przyszłość? Pierwsza rzecz do debiut w ekstraklasie; druga – wywalczenie sobie miejsca w wyjściowym składzie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby drużyna i trener obdarzyli mnie zaufaniem – mówi Jakub Letniowski, cytowany przez klubowy portal