ŁKS. Piłkarze klubu z al. Unii zostali docenieni za swoją postawę w ostatnim meczu z Piastem Gliwice ZOBACZ WIDEO

Słuchając trenera Stokowca, widać, iż doskonale zdaje on sobie sprawę z powagi sytuacji. Pod jego wodzą (przypomnijmy, że objął on zespół po Kazimierzu Moskalu 12 października) drużyna jeszcze nie wygrała ani razu. O tym nie w żadnym razie nie wolno zapominać, chwaląc waleczność oraz ambicję łodzian w starciu z gliwiczanami. Ta kiepska passa nie może być dłużej kontynuowana, jeśli na poważnie chce się myśleć o walce o utrzymanie się w ekstraklasie. Bez zwycięstw to się po prostu nie uda. To właśnie z tego powodu trener chce się przyjrzeć szerokiej kadrze zespołu w trakcie starcia z ,,Czarnymi Koszulami".

Po pauzie dla reprezentacji łódzki beniaminek podejmie Zagłębie i tym samym otworzy szesnastą kolejkę krajowej elity. Ciekawe, że będzie to zarazem pierwsze z czterech spotkań, w których zmierzą się drużyny, które zremisowały w poprzedniej kolejce ( w takiej samej roli zagrają 24 listopada Jagiellonia Białystok z Piastem oraz 26 listopada Ruch Chorzów z Koroną Kielce i Lech Poznań z Widzewem).