ŁKS - Piast. W sobotę przekonamy się, czy to prawda, że wszyscy leją ŁKS

Fakty dla piłkarskiej drużyny ŁKS są bezlitosne. Łodzianie po czternastu kolejkach ekstraklasy są czerwoną latarnią ligi.

Nie ma się zatem, co dziwić, że na Śląsku pojawiają się artykuły opatrzone takimi tytułami: „Wszyscy ich leją, czy Piast też dołoży łodzianom?”. Autorzy, by nie rzucać słów na wiatr, podpierają się liczbami - 7 zdobytych punktów w 14 spotkaniach, 8 strzelonych bramek przy 29 straconych i 11 porażek. Tak źle już dawno żaden zespół nie wszedł w sezon. Władze klubu zareagowały zmieniając trenera, ale pod jego wodzą już ŁKS zanotował trzy ligowe porażki z rzędu, w których stracił aż 10 bramek. Na ten moment więc jest to kandydat nr 1 do spadku.