ŁKS. Oby ten wiosenny optymizm został w drużynie z al. Unii na znacznie dłużej

Żeby było absolutnie jasne - w żadnym razie nie dziwimy się radości kibiców klubu z al. Unii. Dziesiąta wygrana w sezonie 2021/2022, pierwsza od dawna na obcym stadionie, ma swoją wymowę i naprawdę trzeba ją docenić.

Dwukrotni mistrzowie Polski z całą pewnością mieli swój pomysł na to spotkanie. Nie można jednak przesadzać, kilkakrotnie dopisało im także szczęście lub gospodarzom zabrakło zimnej krwi i precyzji pod bramką Marka Kozioła. Następnym razem może się już nie udać, jeśli np. wyraźnie rozkojarzony Maksymilian Rozwandowicz będzie tak niefrasobliwie tracił piłkę niedaleko własnego pola karnego

Jest oczywiste, że bohaterem tego meczu był Pirulo. Kiedy Hiszpan jest zdeterminowany i ma ochotę do gry, to naprawdę trudno jest go zatrzymać. Z siedmioma zdobytymi golami na koncie ten zawodnik jest najskuteczniejszym ełkaesiakiem w tym sezonie.