ŁKS. Młody bramkarz Aleksander Bobek powołany do reprezentacji Polski do lat dziewiętnastu

Mowa o 19-letnim bramkarzu Aleksandrze Bobku, który od pewnego czasu jest numerem jeden między słupkami bramki zespołu prowadzonego przez trenera Kazimierza Moskala. I nie zanosi się na to, żeby miał je w najbliższej perspektywie czasowej stracić. Nawet jeśli czasem przytrafiają mu się błędy (tak, jak w poprzednim starciu o punkty ze Skrą Częstochowa na stadionie w Bełchatowie.

Wypada przypomnieć, że już w styczniu 2021 roku Bobek został zauważony przez trenerów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Został bowiem wówczas zaproszony na obóz Talent Pro do Hiszpanii, dla najlepiej rokujących nastoletnich zawodników.

Czułem dużą dumę mogąc reprezentować swój kraj, chociaż wydaje mi się, że większą tremę miałem debiutując w barwach ŁKS. Jestem z siebie zadowolony, pokazałem się z dobrej strony i starałem się pomóc zespołowi. Z tego pierwszego powołania do kadry na pewno zapamiętam wyjście w pierwszym składzie i wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego. Wiem, że jeszcze dużo przede mną. Ta różnica pomiędzy nami a zawodnikami z innych krajów na pewno jest widoczna, ale nie jest to nic nie do odrobienia - mówił Bobek po swoich wcześniejszych występach w kadrze U-19