ŁKS. Mateusz Kowalczyk został oficjalnie piłkarzem Brondby IF Kopenhaga WIDEO

- Przede wszystkim bardzo się cieszę, że przyjechałem do Brøndby IF. To wielki klub z dumnymi tradycjami i fantastycznymi fanami, których nie mogę się doczekać spotkania. Przejście do Brøndby IF postrzegam jako naprawdę duży krok w mojej karierze i przechodzę do klubu z wielkimi ambicjami, który chce grać na szczycie duńskiej piłki nożnej i to bardzo do mnie przemawia.