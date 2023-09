ŁKS ma od dziś dyplomowanego dyrektora sportowego. Będzie teraz lepiej?

ŁKS napisał na Twitterze: Wiedzy nigdy za wiele. Janusz Dziedzic ukończył kurs dyrektora sportowego PZPN. Gratulujemy!

Pod informacją znalazł się też wpis kibica piłkarskiego klubu z al. Unii.

Pan Piotr napisał:

Mam nadzieję, że na kursie było mówione o tym, że zawodnikami z 2 ligi lub 3 Bundesligi niemożliwym jest utrzymać się w Ekstraklasie i Pan Janusz weźmie to sobie do serca i poszuka środkowego pomocnika z prawdziwego zdarzenia.

Wydaje się, coś jest na rzeczy...

Przypomnijmy, że Janusz Dziedzic Od 1 czerwca 2022 roku jest dyrektorem sportowym Łódzkiego Klubu Sportowego. Były piłkarz ŁKS odpowiada za realizację sportowej strategii klubu.

Przed rokiem Tomasz Salski, większościowy właściciel klubu mówił:

Janusz Dziedzic to bardzo ważny element naszego planu naprawczego, który mówiąc najkrócej i najbardziej szczerze: ma przywrócić nam tożsamość, którą wytrwale budowaliśmy w latach 2014-2020. Były piłkarz ŁKS-u, ale i człowiek doskonale znający mechanizmy piłki młodzieżowej na topowym poziomie, doświadczenie w biznesie oraz zarządzaniu, do tego świetne kontakty z łódzkim środowiskiem piłkarskim i kibicowskim – Janusz był naturalnym kandydatem, by wspólnie spróbować powrotu na ścieżkę, która dała nam w przeszłości tyle radości.