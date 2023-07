ŁKS. Łodzianie zmierzą się z Polonią Bytom oraz Polonią Warszawa. To będzie bardzo pracowity piątek dla ,,Rycerzy Wiosny"

To właśnie legioniści wywalczyli w minionym sezonie Puchar Polski, dlatego dostali szansę na rozegranie tego spotkania. Poprzednio walczyli o krajowy Superpuchar przed rokiem. Legia to zespół, który ma na koncie mnóstwo sukcesów na krajowym „podwórku” (bez względu na sympatię do warszawiaków, lub jej brak, wypada to uczciwie przyznać). Ale akurat w walce o Superpuchar nie szło jej nigdy zbyt dobrze. Jak przypomniał portal legionisci.com, stołeczny zespół piętnastokrotnie stawał przed szansą na jego zdobycie, ale udało mu się to zaledwie czterokrotnie (poprzednio miało to miejsce w 2008 roku). Później Legia doznała ośmiu kolejnych porażek.

Ponoć teraz ma się to zmienić, bowiem w zbliżającym się sezonie team z Warszawy zamierza zdobyć nie tylko Superpuchar, ale także odzyskać mistrzostwo kraju i sięgnąć po PP.