ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 0:2. Łódzka drużyna nadal chłopcem do bicia Jan Hofman

W meczu 16. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Zagłębiem Lubin 0:2. Przed meczem Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS, deklarował: Widzę postęp ŁKS i myślę, że zobaczymy go w piątkowym meczu z Zagłębiem. Niestety, kibice, którzy pojawi się na stadionie przy al. Unii, nie ujrzeli go. Teraz wiemy, że szkoleniowiec próbował zaklinać rzeczywistość, a ona w ŁKS skrzeczy i to bardzo mocno. Stokowiec prowadził ełkaesiaków w piątym meczu ekstraklasy i po raz czwarty przegrał. Nadal nie może się pochwalić zwycięstwem. To jedenasty mecz łodzian z rzędu bez wywalczenia trzech punktów. Sytuacja beniaminka staje się coraz trudniejsza. Osiem punktów po szesnastu spotkaniach to tragiczne osiągnięcie tej drużyny. ŁKS wygrał w lidze po raz ostatni 20 sierpnia! Po raz kolejny należy zdać patynie właścicielowi futbolowego interesu z al. Unii. Panie Tomaszu Salski, kto zbudował tę drużynę i dlaczego pan nie lubi kibiców ŁKS, skazując ich na konieczność oglądania żenujących piłkarskich popisów zawodników zatrudnionych w pańskim zespole? Bez wątpienia nadszedł czas, aby wyjść z ukrycia i wyjaśnić fanom dokąd zmierza ŁKS?