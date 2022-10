ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz 1:0. Łodzianie awansowali na trzecie miejsce (hof, ww)

Wreszcie. ŁKS w spotkaniu 14. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi pokonał Sandecję Nowy Sącz 1:0, a to oznacza, że serię remisów zakończył się na czterech pojedynkach. Łodzianie wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli. Podopieczni trenera Kazimierza Moskala odnieśli zasłużone zwycięstwo, choć trzeba przyznać, że przyszło ono trudniej niż się spodziewano. Sandecja, choć jest ligowym outsiderem, to jednak pokazała w Łodzi, że walczyć potrafi. Gospodarze, mimo że szkoleniowiec wystawiał bardzo ofensywny skład, dość długo męczyli się, a zwycięskiego gola zdobyli dopiero w 63 minucie. Na listę strzelców wpisał się Piotr Janczukowicz. Wcześniej o pechu mogli mówić Trąbka i Tutyskinas, bo piłka po ich strzałach piłka odbijała się od poprzeczki i słupka. W ŁKS liczą, że bramka Janczukowicza jest zapowiedzią tego, że wreszcie łódzcy napastnicy zaczną zdobywać gole, bo do tej pory ich skuteczność, mówiąc bardzo delikatnie, był mizerna.