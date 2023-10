ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5. Kląska łodzian. Nowy właściciel potrzebny od zaraz Jan Hofman

W meczu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5. Doprawdy po takim występie łódzkiej drużyny trudno coś sensownego napisać. Dlatego skoncentrujemy się na liczbach ŁKS. Zmiana trenera, przynajmniej na tę chwilę nic nie dała ŁKS. Piłkarze drużyny z al. Unii kontynuują fatalną serię w ekstraklasie. Zanotowali dziesiąty przegrany mecz w tym sezonie, czwarty z rzędu (bramki 1:13) i są bez wygranej od ośmiu spotkań! Czarną, piłkarska rozpacz! 1:13 Górnik nie zagrał finezyjnie. Po prostu zaprezentował solidny, prosty futbol a to wystarczyło na słaby zespół ŁKS. I pomyśleć, że kilka dni temu Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS przekonywał dziennikarzy: - Nie zgadzam się z tezą, że ŁKS jest słaby. Ten zespół ma potencjał, żeby osiągnąć wyznaczony cel. Może dyrektor powinien wybrać się do okulisty, może wówczas ogląd futbolowej trzódki w ŁKS będzie nieco ostrzejszy, a co za tym idzie znacznie precyzyjniejszy. Kibice dosadnie podsumowali radosną działalność Tomasza Saskiego, większościowego właściciela ŁKS. Wywiesili transparent: Nowy właściciel potrzeby od zaraz!