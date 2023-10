ŁKS kolejny mecz zagra w Poznaniu. Lech ma w kadrze dziewiętnastu reprezentantów!

A to sprawia, że w nadchodzący weekend nie będzie emocji związanych ze spotkaniami piłkarskiej ekstraklasy.

Piłkarze ŁKS spotkanie dwunastej kolejki rozegrają 21 października w Poznaniu. Sobotnie spotkanie z Lechem rozpocznie się o godz. 20.

Wiadomo, że działacze klubu z al. Unii zwolnili Kazimierza Moskala. Nowy trener ma być znany jeszcze dziś.

Pewne jest to, że w weekend łódzka drużyna nie rozegra sparingu. Inny tok przygotowań do kolejnego ligowego wyzwania przyjęli w stolicy Wielkopolski. Dziś Lech rozegra mecz sparingowy z innym przedstawicielem pierwszej ligi - Miedzią Legnica. Pojedynek będzie zamknięty dla kibiców oraz przedstawicieli mediów. To stało się już polską tradycją, że szkoleniowcy utajniają szkolne gry, choć one służą głównie do przeglądu klubowych dublerów.

Warto w tym miejscu odnotować, że aż dziewiętnastu zawodników Lecha Poznań zostało powołanych do drużyn narodowych w różnych kategoriach wiekowych. Szansę na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski będzie miał Filip Marchwiński, w eliminacjach do mistrzostw Europy powalczą także Słoweniec Miha Blazić oraz Gruzin Nika Kvekveskiri.

Pozostali to: Filip Szymczak, Maksymilian Pingot (U-21), Filip Borowski, Antoni Kozubal (U-20), Maksymilian Dziuba, Bartosz Tomaszewski (U-19), Kornel Lisman, Patryk Olejnik, Mikołaj Tudruj, Igor Brzyski, Michał Gurgul, Oskar Tomczyk, Filip Wolski (U-18), Sammy Dudek, Jakub Falkiewicz, Hubert Kędziora (U-16). Trzeba przyznać, że sporo tego.

Znacznie skromniej jest w ŁKS. Jakub Pawlak, golkiper III drużyny, znalazł się w kadrze na dwumecz z Niemcami reprezentacji U-16. Do reprezentacji U-18 został powołany Jan Łabędzki. Do kadry U-20 powołano dwóch ełkaesiaków. Ricardo Goncalves wyjedzie do Włoch, gdzie stanie przed szansą wzięcia udziału w Turnieju 8 Narodów. Niestety, Aleksander Bobek z powodów zdrowotnych nie weźmie udziału w tym zgrupowaniu.