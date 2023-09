ŁKS i Widzew też powalczą o awans w Pucharze Polski. Komplet klubów z ekstraklasy na pewno nie awansuje do drugiej rundy

Trzy kluby okręgu łódzkiego wystąpią w roli faworytów, lecz nie będzie to formalność, choćby dlatego, że grają na stadionach rywali. We wtorek o godzinie 18 Widzew zmierzy się w Elblągu w trzecioligowcami z tamtejszej Concordii, a o godzinie 18.30 ŁKS walczyć będzie w Kaliszu z drugoligowym KKS 1925. Z kolei w środę o godzinie 15 w Brzegu kibice będą mogli obejrzeć mecz Stali (czwarta liga opolska) z Unią Skierniewice (grupa I trzeciej ligi). Już ta konfrontacja oznacza, że na drugi szczebel PP dotrą także drużyny spoza rywalizacji centralnej

Telewizja Polsat będzie transmitowała kilka pucharowych spotkań, w tym wtorkowy szlagier pierwszej rundy między Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław. Mecz w Białymstoku, rozpoczynający się o godz.21, już przesądzi o tym, że nie ma mowy, by awansował komplet klubów z ekstraklasy, nawet z czołówki tabeli. Do tego zostanie we wtorek wyeliminowany co najmniej jeden klub, który triumfował w PP (Jagiellonia w 2010, natomiast Śląsk w 1976 i 1987 roku). Konfrontacji między zdobywcami trofeum już w I rundzie będzie zresztą więcej (GKS Katowice – Górnik Zabrze, Wisła Kraków – Lechia Gdańsk oraz Miedź Legnica – Arka Gdynia). Te mecze zapowiadają spore emocje.