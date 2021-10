ŁKS. Czy Kibu Vicuna da szasnę w lidze Damianowi Nowackiemu? Coraz pewniejszy Dawid Arndt

Kibu Vicuna (ŁKS): Szkoda, bo były momenty, w których graliśmy dobrze. Byliśmy bardzo blisko wyrównującej bramki. Dwie, trzy dobre sytuacje stworzyliśmy w samej tylko końcówce. Teraz najważniejsza jest koncentracja, bo w sobotę gramy bardzo ważny mecz w lidze. Damian Nowacki trenuje ostatnio z nami i nie widać różnicy w umiejętnościach piłkarskich. Wygląda bardzo dobrze. Nie można wykluczyć, że pojawi się w kadrze w sobotę. Javi Moreno jest bardzo ważnym zawodnikiem tej drużyny. Szukał uderzenia z dystansu. Na pewno, kiedy on jest na boisku, możemy dużo zrobić w ofensywie.

Bramkarz ŁKS Dawid Arndt zaliczył udany występ w Pucharze Polski. Mówił po spotkaniu: B kilka tych interwencji, dali chłopaki takie piłki „na notę", że tak powiem, udało się pobronić. Szkoda tego wyniku, bo graliśmy dobre spotkanie i stwarzaliśmy dobre sytuacje, no i szkoda, że ta bramka nie wpadła.Czy mogłem obronię jedenastkę? Troszeczkę brakło, Filip dobrze uderzył tego karnego. Nic się nie dało więcej zrobić, tak mi się wydaje.

Graliśmy tak jak równy z równym. Wyszliśmy takim składem i wszyscy dali z siebie wszystko, zagraliśmy dobre spotkanie. Coraz pewniej czuję się w bramce, zdecydowanie brakowało mi tych meczów i teraz z każdym meczem czuję się coraz pewniej i mam nadzieję, że tych spotkań będzie coraz więcej.

Drużyna ŁKS odpadła z Pucharu Polski i w ten sposób straciła pieniądze, a dokładnie 90 tysięcy złotych, bo tyle płaci PZPN za awans do kolejnej rundy. Dobra forsa przeszła zatem łodzianom koło nosa.

Dojście do ćwierćfinału związek wycenia na 190 tysięcy złotych . Za półfinał łodzianie dostaliby 380 tys., a gdyby udało się im wygrać i wystąpić w finale, to ich konto wzbogaciłoby się o 760 tys. Za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski ŁKS dostałby pięć milionów złotych.

Nic z tego nie wyszło Cóż łodzianie musieli obejść się smakiem.