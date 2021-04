ŁKS Commercecon. Łodzianki stać na zdobycie brązowego medalu!

Statystyki pokazują w jakich elementach. ełkaesianki były lepsze od rywalek w zwycięskim pojedynku. Wygrały rywalizację w punktowych blokach (13:11) oraz w skuteczności ataku. Radomka atakowała z 33procentową skutecznością, natomiast ŁKS miał 36 proc. udanych zagrań w ofensywie. Najlepiej punktującymi w meczu były Bruna Honorio (Radomka) oraz Katarzyna ZaroślińskaKról (ŁKS). Obie atakujące zdobyły po 21 punktów. Trzeba jednak dodać, że ŁKS siedem razy zatrzymał ataki rywalki. Łodzianka została MVP meczu. Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie.

Bardzo chcemy zdobyć ten brązowy medal, bo ten sezon był dla nas bardzo trudny. Miałyśmy swoje wzloty i upadki, ale walczymy do końca i cieszymy się, że wracamy z tą rywalizacją do Łodzi powiedziała po wygranej w Radomiu Aleksandra Wójcik, przyjmująca ŁKS Commerceon w rozmowie z Polsatem Sport. Zespół z Radomia ma dobry blok i świetną obronę i bardzo trudno jest wpakować piłkę bezpośrednio w boisko. Musimy dużo kombinować, ale to też da nam więcej jako zawodniczkom, żeby radzić sobie potem w takich trudnych sytuacjach. Widać, że idzie to w dobrym kierunku. Na pewno czeka nas kolejne ciężkie spotkanie bez względu na to, gdzie byłoby rozegrane .

Od samego początku gramy dość chaotyczne. Długimi momentami w tych meczach prowadziłyśmy, grając bardzo fajną siatkówkę i później traciłyśmy ten rezon. Tym razem w końcu udało nam się utrzymać ten stan nieco dłużej i w konsekwencji wyszłyśmy z tej konfrontacji zwycięsko. mówiła z kolei Magdalena Saad