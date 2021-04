ŁKS Commercecon. Katarzyna Zaroślińska Król: Widziałyśmy ogień w swoich oczach

– To jest niesamowite, że potrafiliśmy po dwóch porażkach, podnieść się i zdobyć medal – powiedział trener ŁKS Commerecon – Michal Masek. – Dziewczyny w pełni sobie na niego zasłużyły. Kluczowe dla przebiegu ostatniego spotkania było to, że pewnie wygraliśmy pierwszego seta.

– Byłam pewna tego zwycięstwa – powiedziała Katarzyna Zaroślińska–Król. – Znam swój zespół. Wiem, że ma wyjątkowy sportowy charakter i tego medalu nie odpuści. Przed meczem widziałyśmy ogień w swoich oczach. Byłam spokojna. Wiedziałam, że tego nie odpuścimy, mimo trudów całego sezonu. I tak właśnie się stało. Jestem bardzo, bardzo wzruszona.

Klaudia Alagierska: – Przyjechałyśmy do Radomia z myślą, żeby wygrać ten mecz. Bardzo nam na tym zależało, wykonałyśmy bardzo ciężką pracę. Zaczynaliśmy od stanu 2–0 dla Radomki, wygrałyśmy jednak trzy mecze z rzędu i ta satysfakcja jest najważniejsza. W ostatnim spotkaniu każda piłka była na wagę medalu. Zdobyłyśmy ten brąz i z tego cieszymy się najbardziej jak tylko możemy Dla mnie był chyba najtrudniejszy sezon do tej pory