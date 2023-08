ŁKS Commercecon. Brazylijska przyjmująca Amanda Campos została nową siatkarką łódzkich ,,Wiewiór"

Niestety w trakcie rozgrywek uległa poważnej kontuzji, dlatego ostatnie miesiące poświęciła na powrót do zdrowia i wysokiej formy

Poprzedni sezon w Turcji spędziłam w dużej mierze na rehabilitacji, ale teraz nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu i jestem gotowa do gry – mówi Campos, cytowana przez klubowy portal ŁKS Commercecon. - Próbuję już powiedzieć kilka słów po Polsku. Bardzo mi się tu podoba, szczególnie nastawienie ludzi do mnie. Słyszałam same dobre rzeczy o tym klubie i jego niesamowitych kibicach.– dodaje zawodniczka