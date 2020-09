ŁKS będzie grał ze Stomilem. Jak sobie poradzić z olsztyńskim tramwajem?

W tej sytuacji zespoły będą miały więcej czasu na trenowanie i poprawienie mniejszych czy większych mankamentów.

Dopiero 12 września o godz. 12.40 ŁKS przy al. Unii podejmie Stomil Olsztyn.

Łodzianie pokonali w premierze Odrę w Opolu 4:0, a ich rywale bezbramkowo zremisowali w Tychach z GKS. Udało im się to, bo rywale nie byli w stanie pokonać szczelnej defensywy Stomilu. Trener Adam Majewski od pierwszych minut wystawił... pięciu nominalnych obrońców. To się opłaciło, bo yrwale nie byli w stanie sforsować tramwaju postawionego przed olsztyńskim polem karnym. Olsztynianie najlepszą okazję na zdobycie bramki mieli w drugiej części gry za sprawą Nikity Kovalonoksa. Po jego uderzeniu głową, piłka przeleciała jednak tuż koło słupka. Stomil nie oddał w tym meczu ani jednego celnego strzału.

Łodzian czeka trudna przeprawa, przyda się mała gra między dobrze wyszkolonymi technicznie piłkarzami, żeby rozmontować i zaskoczyć szczelną defensywę rywali. Trzeba też będzie uważać na kontry, bo one będą pewnie jedyną ofensywną bronią Stomilu. Łodzianie pokazali w Opolu, że poprawili grę defensywną. Grają uważniej, odpowiedzialniej, nie gubiąc pozycji, starają się jak najszybciej odebrać piłkę, zabezpieczając jednak własne przedpole.